23 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Ученые готовят меры по борьбе с последствиями изменения климата в Гомельской области - этот регион в Беларуси наиболее подвержен негативному влиянию, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко.

"По поручению правительства вырабатывается комплекс мер по улучшению гидрологической ситуации в Гомельской области. Эта территория наиболее сильно подвержена неблагоприятным последствиям изменения климата. Наблюдается быстрый рост температур и снижение осадков (особенно в вегетационный период). Это плохо сказывается на сельском хозяйстве, так как большинство почв в регионе песчаные, торфяно-болотные, следовательно, они плохо удерживают влагу", - рассказал Сергей Лысенко.

Для улучшения ситуации в Гомельской области ученые предлагают следующие варианты: обводнение, облесение территорий, агролесоводство.

По словам директора Института природопользования, над лесами количество осадков на 5-12% выше, чем над другими территориями. "Леса способствуют естественному образованию облаков, поднимают уровень грунтовых вод, улучшают качество и влагопроницаемость почв", - пояснил он.

Сергей Лысенко также упомянул о необходимости создания крупных водохранилищ и использования различных мелиоративных систем. "Это может увеличить количество осадков весной до 10%, а летом до 8%", - заметил он.

Говоря о новых методах ведения сельского хозяйства, в частности об агролесоводстве, Сергей Лысенко отметил, что для Гомельской области рациональным решением будет сочетание древесных растений с сельхозкультурами, а также использование защитных лесополос.

Изменение глобального и регионального климата, его особенности, причины и последствия будут отражены в международной монографии, которую Институт природопользования готовит вместе с коллегами из Российской Федерации и Украины.

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