Ученые из 10 стран обсудят перспективные материалы и технологии на симпозиуме в Бресте

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный научный симпозиум "Перспективные материалы и технологии" пройдет на базе Брестского государственного технического университета 28-31 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В работе симпозиума принимают участие свыше 160 специалистов из Беларуси, России, Украины, Армении, Латвии, Португалии, Германии, Египта, Индии и Канады. Это научные работники, инженеры, профессорско-преподавательский состав университетов, аспиранты, магистранты, которые специализируются в области материаловедения.

Мероприятие продолжает цикл научных симпозиумов, которые раз в два года, начиная с 2008 года, организует Институт технической акустики НАН Беларуси при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. В числе его организаторов также Витебский государственный технологический университет, Межгосударственный координационный совет (МКС) по физике прочности и пластичности материалов. Симпозиум является площадкой для представления и обсуждения актуальных проблем современного материаловедения, установление научных и деловых контактов в этой области, развитие международного сотрудничества.

На конференции в Бресте планируется обмен мнениями по широкому кругу материаловедческих и технологических вопросов. В программе проведение пленарных заседаний и открытых лекций по научным направлениям: прочность и пластичность, особенности строения и структуры материалов, процессы тепло- и массопереноса, материаловедческие аспекты композиционных материалов, применение высококонцентрированных источников энергии в технологии обработки и создания новых материалов, в том числе с эффектом памяти формы, технологии получения защитных покрытий, применение энерго- и ресурсосберегающих технологий, неразрушающий контроль, современные методы исследования материалов.-0-