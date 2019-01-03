Указ о развитии Оршанского района позволит вывести регион на новый уровень - председатель райисполкома

3 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Указ о развитии Оршанского района позволит вывести регион на совершенно новый социально-экономический уровень. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко.

Он отметил, что указ №506 "О развитии Оршанского района Витебской области", включающий 18 крупных блоков, скрупулезно прорабатывался с участием всех заинтересованных ведомств под эгидой Министерства экономики. "Окончательный вариант документа отражает программу развития Оршанщины на период до 2023 года, включает все основополагающие моменты, которые мы хотели в нем увидеть, содержит подробный комплекс эффективных разноплановых мер, реализация которых придаст импульс развитию района, позволит вывести его на совершенно новый социально-экономический уровень", - подчеркнул Игорь Исаченко.

Председатель райисполкома добавил, что обозначены индикаторные точки эффективности деятельности по каждому направлению на каждый год. "В конечном итоге к сроку завершения программы в 2023 году мы должны выйти на показатели выше среднеобластных. Предстоит напряженная совместная работа на уровне всех госструктур и органов власти", - заключил он.

Определенный задел для достижения поставленных целей был сделан в 2018 году, добавил руководитель района, приведя в пример агропромышленный комплекс. В частности, в районе начались масштабная реконструкция мясокомбината, строительство трех крупных молочно-товарных комплексов. К возведению еще одного планируется приступить в этом году. Разрабатывается проектно-сметная документация по свиноводческому репродуктору на 5 тыс. голов в Горянах. Успешно выполнен комплекс осенних полевых работ под новый урожай.

Указ о развитии Оршанского района направлен на создание условий для комплексного социально-экономического развития региона, повышение качества и уровня жизни населения, стимулирование предпринимательства, рост доходов местного бюджета. Документ предусматривает ряд экономических, финансовых, налоговых, административных и стимулирующих мер, способствующих решению ключевых проблем района. Наиболее эффективные из них в последующем будут распространены на другие регионы республики и создадут основу комплексного плана мероприятий по их развитию.-0-