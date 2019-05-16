Улицы Минска по маршруту велокарнавала 18 мая перекроют, городской транспорт направят в объезд

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По указанию Госавтоинспекции движение всех видов транспорта 18 мая будет временно закрываться из-за велокарнавала "Viva Ровар - 2019" по просп. Машерова на участке по от ул. Даумана до пр. Победителей и по просп. Победителей от просп. Машерова до ул. Нарочанской, на эти периоды вносятся изменения в трассы движения городских маршрутов, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

При этом на объездных участках автобусы и троллейбусы будут выполнять все остановки (если не указано иное).

В период ориентировочно с 12.00 до 16.00 автобусы №29 со стороны просп. Машерова поедут по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, ул. Орловской и далее по маршрутам в обоих направлениях; №44 и №136 - со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, ул. Орловской, ул. Тимирязева, ул. Нарочанской, просп. Победителей, в обоих направлениях (с выполнением всех остановок от "Выставочного комплекса" до "Веснинки").

И ориентировочно с 14.00 до 16.00 в объезд будут двигаться автобусы следующих маршрутов:

№ 1, 119С со стороны Вокзала - по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийской, ул. Тимирязева, ул. Нарочанской в обоих направлениях с выполнением по маршруту №119С остановочных пунктов "Романовская Слобода", "Ст.м. Фрунзенская", "Тимирязева", "Л. Украинки", "2-я городская детская больница";

№69 со стороны просп. Пушкина - по ул. Тимирязева, ул. Кальварийской, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;

№163 со стороны ул. Кальварийской - по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, в обратном направлении - по ул. Московской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийской;

№91 со стороны ул. М. Богдановича - по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийской, ул. Тимирязева, ул. Нарочанской, ул. Тихой, ул. Веснинка в обоих направлениях;

№73 - по ул. Московской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийской, ул. Тимирязева в прямом направлении, по ул. Тимирязева, ул. Кальварийской, ул. Романовская Слобода, ул. Немига - в обратном;

№133 со стороны ДС "Веснянка" - по ул. Нарочанской, ул. Тимирязева, ул. Орловской и далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 76Э, 89Э - по ул. Орловской, ул. Тимирязева, в обоих направлениях с выполнением остановочного пункта "Л. Украинки";

№11 со стороны просп. Пушкина - по ул. Тимирязева, ул. Нарочанской в обоих направлениях;

Также троллейбусные маршруты № 10, 39 и 77 с 14.00 до 16.00 сокращаются до разворотного кольца "Берута" (ст. м. "Пушкинская").

В период ориентировочно с 15.20 до 15.40 на перекрестке пр. Победителей и ул. Нарочанской будет временно приостановлено движение на городских автобусных маршрутах № 44, 91, 119С, 136.-0-