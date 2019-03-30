Улицы Теслы, Белградская, Банцеровская и сквер Евфросинии Полоцкой появились в Минске

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске присвоили наименования проектируемым улицам и одной из зеленых зон. Решение Минского городского совета депутатов от 20 марта 2019 года №123 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, проектируемый проезд №3 в районе улицы Зацень стал улицей Банцеровской, проектируемые улицы №3 и №5 на территории комплекса "Минск-Мир" - улицами Николы Теслы и Белградской. Сквер в границах улицы Притыцкого назван именем Евфросинии Полоцкой.

Решение вступает в силу после опубликования.-0-