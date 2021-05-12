Уметь лечить людей и слушать - в Гомеле чествовали лучших медсестер

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 150 медицинских сестер городского здравоохранения получили в Гомеле награды и благодарности по случаю Международного дня медицинской сестры. Искренние поздравления звучали сегодня и на торжестве в центральной городской поликлинике, передает корреспондент БЕЛТА.

На сцену за почетными грамотами и благодарностями поднялись настоящие профессионалы, которые лечат боль людей, врачуют души. В их числе и медсестра выездной бригады городской станции скорой медицинской помощи Ольга Рябикова. В профессии она более 15 лет. Пошла по стопам и продолжает дело своей матери, тоже медсестры. "Несмотря на все сложности, работа мне нравится. Ты понимаешь, что выполняешь важное - спасаешь жизни людей. Никогда не жалела о своем выборе. И сегодняшняя награда очень неожиданная и приятная, это гордость и для меня, и для моих коллег", - призналась медсестра.

Всего в системе здравоохранения Гомельского региона работают более 17 тыс. медицинских сестер, отметил в беседе с журналистами заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Змушко. "В области есть два медицинских колледжа, благодаря этому потребность в кадрах удовлетворяется", - сказал он.

Обращаясь к медработникам, Михаил Змушко подчеркнул, что медсестра каждый день не только выполняет назначения врача, но и старается для каждого пациента подобрать нужные слова поддержки, всячески помогает ему на пути к выздоровлению.

Слова признательности и наилучшие пожелания адресовали людям в белых халатах, вручили награды заместитель председателя горисполкома Елена Алексина, председатель городского Совета депутатов Николай Ковалевич, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

"Милосердие и гуманность, умение лечить людей и слушать - это то, что отличает медицинских сестер. В это непростое время вы выдержали напряжение, остались верны своей профессии и Родине. Вы гордо несете звание и следуете клятве, которую дали, выбрав этот путь", - присоединилась к поздравлениям председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Совета Республики Алла Смоляк.

Хорошим подарком для медицинских работников стали также музыкальные номера от исполнителей и творческих коллективов.-0-