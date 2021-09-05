5 сентября, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Уникальную аллею Писателей с интерактивными скамейками открыли в Копыле, где сегодня проходит республиканский День письменности, передает корреспондент БЕЛТА.

Аллею Писателей обустроили в сквере в центре Копыля. Здесь установили 17 интерактивных скамеек в виде букв с информацией о писателях, которые родились и работали в Копыльском районе. Всего - более 50 имен и фамилий, среди которых Адам Бабареко, Алесь Бельский, Тишка Гартный, Кузьма Чорный, Анатоль Астрейко, Адам Русак, Алесь Адамович. Для каждого объекта сделан уникальный QR-код, отсканировав который любой желающий может получить доступ к биографии белорусского писателя и познакомиться с произведениями, которые он создал.

По словам жительницы города Елены, в преддверии Дня письменности Копыль сильно преобразился. "Сейчас приятно пройтись. Фасады зданий обновились, появились тропинки, открылись новые объекты. В особенности нравится аллея Писателей. Буду приходить сюда с детьми, внуками и с подругами общаться. Надо еще попробовать отсканировать QR-код и почитать подробнее про наших писателей", - сказала женщина.

Она также отметила, что в Копыле впервые за долгое время развернулся масштабный праздник. "Приятно пройтись возле тематических палаток, посмотреть на изделия белорусских мастеров, послушать праздничные песни и посмотреть на небольшие театральные представления. Для жителей города это действительно праздник", - подчеркнула женщина.

Также возле районного краеведческого музея сегодня торжественно открыли памятник в честь Тишки Гартного. Его авторами стали скульптор, член Белорусского союза художников и Белорусского союза дизайнеров доцент, кандидат искусствоведения Павел Войницкий и архитектор, заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Копыльского райисполкома Алеся Атрашкевич.

День белорусской письменности проходит в Копыле 4 и 5 сентября под девизом "Слова нас аб'ядноўвае". Ранее столицами масштабного торжества становились Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним и Белыничи.-0-

Фото Павла Орловского