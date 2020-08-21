21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Универсальные ярмарки выходного дня пройдут в Гомеле до конца августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление торговли и услуг горисполкома.

По традиции торговые ряды развернутся на площади Восстания. Производители и реализаторы представят широкий ассортимент продуктов и непродовольственных товаров.

Товары представят торговые организации областного центра, предприятия перерабатывающей, легкой промышленности, потребительской кооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства, пчеловоды, ремесленники. Предусмотрены скидки и акции.

Значительная часть площадки будет отведена под школьный базар. Здесь представят одежду делового стиля как для первоклассников, так и учащихся старшего и среднего звеньев. В эти дни здесь можно будет подобрать парадный вариант и форму на каждый день от белорусских производителей "8 Марта", "Полесье", "Свiтанак", "Коминтерн" и др.

Около 30 представителей производителей и реализаторов со всей страны предложат не только одежду и обувь, но и большой выбор канцелярии и необходимых для школьников и студентов принадлежностей.

Ярмарки пройдут 22, 23, 29, 30 августа 9.00 до 15.00. Возможна корректировка режима работы открытой площадки в связи с погодными условиями. Концертные программы поднимут настроение покупателям разного возраста.-0-