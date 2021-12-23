Университетские клиники планируют создать в Витебске, Гомеле и Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университетские клиники планируется создать в Витебске, Гомеле и Минске, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время первого заседания Республиканского молодежного совета при Минздраве Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важное направление - университетские клиники, которые мы пытаемся сделать. Пробный шаг был в Гродно. Планируем создать подобные в Витебске, Гомеле и БГМУ", - сказал Дмитрий Пиневич.

Университетская клиника - это учреждение, которое совмещает медицинскую деятельность в качестве больничной организации с участием в реализации образовательных программ. Образовательный процесс и клиническая работа осуществляются совместно профессорско-преподавательским составом университета и врачами-специалистами клиники.

Пилотный проект в Гродно уже показал свою эффективность, отметил Дмитрий Пиневич.

На первом заседании 25 членов молодежного совета обсудили план работы на следующий год. Участники выступили с докладами о направлениях проектной деятельности, из которых самые интересные и актуальные будут направлены для дальнейшей проработки и реализации.-0-