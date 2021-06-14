Уровень заболеваемости COVID-19 в Витебской области снижается еженедельно на 3%

14 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За последние три недели в Витебской области наметилось снижение уровня заболевания коронавирусом примерно на 3%, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева.

Постепенно количество поступаемых на стационарное лечение пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Витебской области снижается. "За последние три недели уровень заболеваемости начал медленно, но стабильно снижаться - примерно на 3%. Постепенно центральные районные больницы возвращаются к обычному режиму работы. На прошлой неделе в трех районах учреждения здравоохранения вернулись к доковидному графику - в Браславском, Лепельском, Чашникском (Новолукомльская ЦРБ). На этой неделе обычный режим работы установится в Бешенковичской, Миорской и Ушачской ЦРБ. В Ушачах полностью уйдут от госпитализации пациентов с COVID-19. В Витебске акушерско-гинекологический корпус больницы скорой медицинской помощи (БСМП), где раньше размещали заболевших коронавирусом, также возвращается к прежнему режиму работы", - рассказала Людмила Ковалева.

Она добавила, что сегодня еще госпитализируют пациентов с COVID-19 в инфекционные и перепрофилированные отделения семи ЦРБ (Верхнедвинской, Глубокской, Городокской, Докшицкой, Лиозненской, Поставской, Сенненской), Витебскую областную инфекционную больницу, терапевтический корпус БСМП, нефрологический корпус областной клинической больницы и областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии.

Также в области продолжается вакцинация медицинских и педагогических работников, работников учреждений соцобслуживания, граждан уязвимых категорий. Уже около 50 тыс. человек привиты двумя компонентами вакцины от COVID-19.-0-