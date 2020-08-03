Усадьба XIX века в Витебской области продана на аукционе за одну базовую величину

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Витебскоблимущество" на аукционе за одну базовую величину (1 БВ - Br27) продал усадебный дом XIX столетия, расположенный в аг.Ореховно (Ушачский район). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Новым собственником недвижимости стало частное предприятие "Озеры-Агро", зарегистрированное в Минске. Компания занимается сельским хозяйством и специализируется на растениеводстве. По словам представителя покупателя, бывшую усадьбу планируют восстановить и создать на ее базе туристический объект.

"В состав этого лота было включено одноэтажное кирпичное здание общей площадью 510 кв.м, а также право 50-летней аренды земельного участка размером 0,13 га. Расположенные на территории усадьбы зеленые насаждения будут переданы победителю аукциона бесплатно", - рассказали в пресс-службе.

Усадебный комплекс выставлялся на торги с 2014 года, в том числе с установлением начальной цены в 1 БВ. Он был включен в базу данных по объектам историко-культурного наследия, расположенным в Витебской области, для продвижения среди потенциальных инвесторов.

Всего с начала года на аукционах "Витебскоблимущества" реализовано 60 объектов на сумму почти Br1,6 млн.-0-