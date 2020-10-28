Усиление государственно-частного партнерства может придать импульс региональной экономике - эксперт

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Усиление государственно-частного партнерства может придать импульс развитию региональной экономики. Такое мнение высказала сегодня на панельной дискуссии в Бресте директор ООО "ГудФайл", центра поддержки предпринимательства Наталья Лапука, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Лапука обратила внимание, что в Брестской области благоприятный инвестиционный климат, предприниматели могут воспользоваться государственной финансовой поддержкой (субсидиями, льготными кредитами). При этом можно предпринять еще некоторые шаги по либерализации экономики. "Перспективы у нас отличные, учитывая логистику, промышленный потенциал. На мой взгляд, стоит немного снизить государственный контроль, но усилить государственно-частное сотрудничество. Работать по принципу "не мешать, а помогать". Нужно амнистировать капиталы, тогда люди охотнее вложатся в бизнес", - считает эксперт.

На панельной дискуссии в Брестском научно-технологическом парке сегодня обсуждают вопросы экономического развития регионов, использования инвестиционного потенциала, создания благоприятной деловой среды. В мероприятии участвуют эксперты, представители малого, среднего и крупного бизнеса, местные власти из Бреста, Барановичей, Пинска, Жабинки, Брестского, Каменецкого, Пружанского, Кобринского, Малоритского и Березовского районов.

В частности, директор ООО "Пробелтах" и "Прозвонок" Андрей Якусик считает, что большие перспективы открываются перед услугами шеринга. "Все имущество, которое мы можем использовать совместно, уже в ближайшем будущем будет приносить успех. Индивидуальное владение чем-то становится слишком дорогим. Прежде всего это касается машин, велосипедов, самокатов. Следующий уровень - это строительная техника, здания и сооружения", - отметил он.

Эксперт обратил внимание, что малые предприятия сталкиваются с поиском юридического адреса для размещения. Проблему могут решить коворкинговые зоны (центры для совместной работы). "Они есть в Западной Европе, распространяются в Минске. В Бресте и малых городах таких центров пока нет, но за ними будущее. Это тоже своеобразный шеринг", - добавил он.

Также специалисты отмечают потенциал Брестской области (а также Гродненской) в логистике. "При правильном подходе, регулировании регионы западной Беларуси вполне могут стать конкурентами балтийским странам, которые очень сильны в логистике. Именно за счет этой сферы формируется большой процент ВВП", - считает директор Агентства стратегического и экономического развития Олег Ильин.-0-