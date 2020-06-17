Увеличение производства и реструктуризация долга - Назаров об ориентирах "Гомсельмаша"

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рост объемов производства и реструктуризация долговой нагрузки - такие ориентиры на ближайшую перспективу для ОАО "Гомсельмаш" назвал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время рабочей поездки на предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Назаров рассказал журналистам, что он впервые на "Гомсельмаше", поэтому посещение в первую очередь имеет ознакомительный характер. Также он отметил: есть вопросы, решение которых нельзя откладывать. Речь о реструктуризации задолженности и укреплении экспортных позиций. "Мы должны разобраться с долговыми нагрузками предприятия. Очевидно, что в сложившихся условиях необходимо реструктуризировать их. Соответствующее предложение согласовано с главой государства", - отметил вице-премьер.

По словам Юрия Назарова, прорабатываются также дополнительные механизмы поддержки при реализации сельхозтехники. В частности, рассматриваются возможности использования схемы лизингового финансирования. Ставится вопрос об увеличении предусмотренных на эти цели в 2020 году лимитов.

"Важно развитие темы с экспортными направлениями. К сожалению, сегодня наши основные рынки - Россия и Украина - сжались. Однако позиция руководителя (генерального директора ОАО "Гомсельмаш". - Прим. БЕЛТА): даже из плохого надо извлечь хорошее. Пока россияне пошли на карантинные мероприятия, мы работали. Сейчас российским аграриям срочно нужна техника - и порядка 100-150 единиц мы уже находим сегодня. То, что наши предприятия не останавливались, - определенное преимущество. Сейчас нам не нужно запускать производство под эту технику, необходимо просто увеличить его объемы", - подчеркнул Юрий Назаров.

Не снимается с повестки дня также укрепление позиций на украинском рынке. "Конечно, это наши традиционные партнеры, границы рядом, один менталитет, есть история сотрудничества. К сожалению, на украинском рынке нас потеснили б/у-шной европейской техникой. Надо решить вопрос, как усилить наше присутствие на рынке Украины. Ведь там эта техника тоже нужна", - сказал вице-премьер.

По мнению Юрия Назарова, не теряет актуальности вопрос диверсификации рынков сбыта: "Да, сейчас "Гомсельмаш" зашел на африканский континент. Нужно время, чтобы массово туда зайти. И на предприятии работают в этом и других направлениях".

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает зерноуборочные, кормоуборочные, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.-0-