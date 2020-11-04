Узнать кадры, помочь в консолидации усилий - Караев о первых шагах в новой должности

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Узнать поближе людей, кадры и помочь преодолеть негативные последствия происходящего в области. О таких первостепенных задачах для себя рассказал журналистам помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрия Караева сегодня представили в Гродненском облисполкоме в новой должности. Первый заместитель главы администрации Президента Максим Рыженков вручил ему служебное удостоверение. Максим Рыженков высоко оценил профессиональные и личностные качества Юрия Караева, отметив, что регион от такого назначения только выиграет.

"В первую очередь необходимо ближе узнать людей, кадры. Еще одна задача - помочь в координации усилий, в том числе и в правоохранительном блоке для преодоления негативных последствий происходящего в обществе. Необходимо сосредоточиться на разъяснении людям тех последствий, которые могли бы наступить в результате беспорядков", - рассказал журналистам о первостепенных задачах Юрий Караев. Он подчеркнул, что в основе всего безопасность людей, их спокойная жизнь. При этом важно объяснить про неотвратимость наказания тем, кто переходит определенную черту.

"Сейчас в Гродненской области обстановка стабилизировалась. Сильно на фоне других областей регион не выделяется, хотя раньше разница была заметнее", - рассказал Юрий Караев, обратив внимание на нормальное и позитивное движение области вперед. Во время представления в Гродненском облисполкоме он также отметил, что в первую очередь намерен помогать в работе на местах и делать все возможное для развития региона.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, отметил, что богатый опыт в организации работы на различных участках Юрия Караева позволит более оперативно, качественно решать вопросы, стоящие в целом перед регионом.-0-