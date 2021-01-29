29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году на реконструкцию Старого замка в Гродно планируется направить более Br5 млн, в том числе Br3 млн - из республиканского бюджета, около Br2,5 млн - из областного. Об этом сегодня журналистам сообщил министр культуры Анатолий Маркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Маркевич сегодня с рабочей поездкой посетил Гродно. Министр встретился с коллективами нескольких учреждений культуры, в том числе областного драматического театра. Также ознакомился с реконструкцией Старого замка и других исторических объектов.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется в несколько этапов. Первая очередь включает, в частности, строительство мерной избы, средней башни и каменицы, а также прокладку необходимых коммуникаций.

"Видно, что работы ведутся и ведутся успешно. Виден серьезный подход местных органов власти к этой теме. Все прекрасно понимают важность объекта, все шаги согласовываются, в том числе и на уровне министерств. Ни в коем случае нельзя нарушить аутентичность объекта, историческую правду", - отметил Анатолий Маркевич. Он добавил: по итогам посещения замка будет составлен и протокол поручений. На местах есть понимание, какие работы необходимо выполнить, обеспечено финансирование.

"Это знакомый объект не только для Гродно, но и для всей страны. Восстановление таких сооружений, причем с сохранением их исторического облика, требует комплексного подхода: масштабной подготовки, научных изысканий, сложных проектных и инженерных решений. Финансирование из областного и республиканского бюджетов позволит реализовать его быстрее", - отметил во время посещения музея председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул: чтобы как можно скорее открыть замок для посетителей, реконструкция разделена на очереди. Первых гостей обновленная музейная экспозиция примет уже летом.

В четырех помещениях - каплице, покоях чиновника, королевской бане и алебастровом зале - работы еще продолжатся. Там планируется воссоздать интерьеры XVI века, что требует тщательного подхода.

Кроме того, сейчас специалисты института "Гродногражданпроект" работают над проектно-сметной документацией второй очереди реставрации Старого замка. Для этих целей проводятся комплексно-научные изыскания. Например, по объекту частично проведены натурные исследования: выполнены зондажи внутри и снаружи здания. Кроме того, с Гродненским государственным историко-археологическим музеем заключен договор на подготовку исторической справки. Сотрудники музея переводят инвентари Старого замка разных лет в той части описаний, которые касаются второй очереди реставрации.

Также специалисты начали обработку источников и литературы о Старом замке XIX и начала XX веков. Проанализирована и документация по раскопкам 1985-1988 годов из архива Института истории НАН Беларуси. Полученные данные будут взяты за основу при принятии проектных решений.

"Очень важно, что государство вкладывает средства в историю, сохранение и восстановление таких историко-культурных ценностей", - отметил Анатолий Маркевич и подчеркнул, что в Гродненской области немало таких объектов. Работы ведутся в Кревском, Новогрудском и Гольшанском замках. В двух последних, к слову, планируется создать музейные экспозиции, что сделает их привлекательнее для туристов.-0-