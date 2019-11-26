В агрогородке Зельвенского района с новогодним названием откроют резиденцию Деда Мороза

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Яркий праздник-ярмарку "Елка в Елке" примет 7 декабря агрогородок с новогодним названием в Зельвенском районе, сообщили БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Агрогородок Елка станет центром масштабных гуляний. На празднике-ярмарке гостям предложат поучаствовать в новогодних забавах: посоревноваться в бросании валенка на дальность, сразиться в боях снежками или мешками Деда Мороза. Отдельные соревнования запланированы для гостей с новогодними фамилиями. Организуют в Елке и самый большой новогодний хоровод.

"Будут традиционные концерты, конкурс-продажа новогодней выпечки, выставка самых оригинальных елок, прогулки на новогодней карете. К празднику планируется изготовить и брендированные сувениры", - рассказали в управлении. В Елке, к слову, намерены украсить новогодними деревьями все дворы - лучшие будут поощрены. Кроме того, в агрогородке откроется резиденция Деда Мороза.

Церемонии зажжения огней на елках пройдут 7 декабря во всех районах области. Состоятся театрализованные представления, костюмированные шествия, гуляния, мастер-классы, необычные конкурсы, флешмобы и забеги Дедов Морозов, Снеговиков и других праздничных персонажей.-0-