В агрогородке Искра Белыничского района прошел торжественный пуск природного газа

21 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Искра Белыничского района прошел сегодня торжественный пуск природного газа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГПО "Белтопгаз".

Работники газовой службы за три месяца построили почти 14 км газопровода, голубое топливо пришло в агрогородки Искра и Ланьково.

В мероприятии приняли участие член Совета Республики Национального собрания Беларуси, генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко, генеральный директор РУП "Могилевоблгаз" Александр Пылаев. Вместе они зажгли символический факел, вручили почетные грамоты и благодарности работникам, которые участвовали в строительстве газопровода.

Как отметил Алексей Кушнаренко, приход природного газа в сельские населенные пункты повышает уровень жизни населения и направлен на социально-экономическое развитие регионов. "Газификация жилья в сельской местности проводится при существенной поддержке государства. В частности, данные населенные пункты газифицированы в результате реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". В этом году по госпрограмме построено 47 км газопровода, а с начала ее реализации - 372 км".

На 1 октября текущего года протяженность сетей природного газа в Беларуси составляет 63,8 тыс. км. Газифицировано 118 районных центров и 115 городов, 84 городских и рабочих поселка, 3391 сельский населенный пункт, 1020 агрогородков. Уровень газификации квартир природным газом составил 81,3%, в сельской местности - 45,1%. Потребителями природного газа являются около 2,7 тыс. промышленных и порядка 7,2 тыс. коммунально-бытовых предприятий.-0-

Фото пресс-службы ГПО "Белтопгаз"