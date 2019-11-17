В АПК Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году - Лис

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агропромышленном комплексе Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году. Такое мнение выразил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году погода не раз испытывала аграриев. Несмотря на это, результаты сельскохозяйственного года не могут не радовать. По словам губернатора, труженики села Брестской области лидируют практически по всем показателям. За январь-сентябрь получено 1,5 млн т молока, свыше 100 тыс. т мяса. По итогам года область первая в республике выйдет на удой от коровы, который превысит 6 тыс. т молока. Кроме этого, собран 1 млн 420 тыс. т зерна вместе с кукурузой, 130 тыс. т рапса, 860 тыс. т сахарной свеклы, переработка которой уже заканчивается.

"В принципе, все складывается в этом году неплохо. Заложена хорошая кормовая база - заготовили 27,5 ц кормовых единиц на голову крупного рогатого скота. Значительная часть продукции реализуется на экспорт - 60% молока, более 30% мяса. Только от экспорта мясо-молочной продукции область получила более $600 млн. Словом, на следующий год есть хороший задел", - сказал Анатолий Лис.

Он поблагодарил тружеников села, руководителей районов, сельхозорганизаций и предприятий за добросовестный труд и поздравил всех с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

Сегодня Анатолий Лис одним из первых принял участие в голосовании на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва на участке для голосования №1 Брестского-Западного избирательного округа №1. В этом округе на место в парламенте претендуют два кандидата. На участке зарегистрировано 1560 избирателей, 26% из них проголосовали досрочно. В целом по 16 избирательным округам Брестской области в парламент баллотируются 66 кандидатов. Во всех округах выборы альтернативные. Конкурс на депутатский мандат составляет от двух до семи кандидатов.-0-