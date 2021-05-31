В АПК нужно обеспечить безусловное исполнение закона и дисциплину - Генпрокуратура

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо обеспечить безусловное исполнение закона и дисциплину в сфере АПК. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед на заседании Гомельского райисполкома, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Андрей Швед и прокурор Гомельской области Виктор Морозов приняли участие в заседании райисполкома, на котором рассмотрели аспекты выполнения Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".

После пленэра Андрей Швед посетил ОАО "УваровичиЭлит". Предприятие занимается животноводством и растениеводством. Генеральный прокурор лично проинспектировал результативность принимаемых здесь мер по выполнению поручения главы государства о безусловном соблюдении законодательства, исполнительской и производственной дисциплины.

Как уточнили в ведомстве, ранее в этом хозяйстве прокуратура выявляла многочисленные нарушения. Они касались содержания скота, подготовки к посевной и уборочной кампаниям, заготовки кормов, сохранности сельскохозяйственной техники. "Как оказалось, многие вопросы можно успешно решать без значительных финансовых затрат. Например, обеспечить сохранность имущества, отремонтировав строительные конструкции и ограждения, демонтировать грозящие обвалом элементы, навести порядок на механизированном дворе, подвезти подстилочный материал и ряд других", - уточнили в Генпрокуратуре.

В разговоре с работниками предприятия Андрей Швед уточнил ситуацию по условиям труда, своевременно ли выплачивается зарплата.

Сейчас прокурорские работники выезжают на места и проверяют, как выполняются мероприятия по преодолению негативных явлений, есть ли необходимость в дополнительных мерах по повышению эффективности работы АПК. "Во исполнение поручения главы государства перед прокурорами поставлена конкретная задача - во взаимодействии с другими контролирующими и правоохранительными органами обеспечить безусловное исполнение закона и дисциплину на предприятиях агропромышленного комплекса", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Прокуроры постоянно проводят надзорные мероприятия, изучают динамику и причины падежа крупного рогатого скота, контролируют достоверность статистической отчетности.

Для устранения выявленных нарушений в сфере животноводства, а также причин и условий их допущения, генеральный прокурор внес министру сельского хозяйства и продовольствия представление, а председателям облисполкомов - предписания с требованием незамедлительно реализовать комплекс практических мероприятий для исправления ситуации.

Министру внутренних дел направлено требование об активизации деятельности, направленной на выявление и пресечение фактов хищений в организациях АПК, закупок удобрений, кормов, сельскохозяйственной техники и иных ТМЦ с использованием серых посреднических схем. Также в зоне внимания должен быть падеж скота из-за халатности работников, реализация мяса КРС в обход перерабатывающих организаций, внесение недостоверных сведений в статистическую отчетность, в том числе сокрытия падежа скота под видом реализации сотрудникам сельхозорганизаций.

"Во всех областях выявлены факты бесхозяйственности, несоблюдения элементарных ветеринарно-санитарных правил, недобросовестного исполнения работниками трудовых обязанностей, отсутствия контроля со стороны руководителей. По требованию прокуроров большинство выявленных нарушений незамедлительно устранялось. Фактически прокуроры выполняли работу, которую руководитель хозяйства и его команда должны видеть сами, без указаний контролеров", - отметили в Генпрокуратуре. Наработанные правоохранительными органами практика и опыт работы позволяют сегодня активно выявлять преступления, связанные с сокрытием падежа КРС.

За последние 5 лет число возбужденных уголовных дел о служебном подлоге по ст.427 увеличилось почти в 2,5 раза. Если в 2016 году их было 90, то в 2020-м - 218. С начала 2021 года возбуждено уже около 100 уголовных дел данной категории. Прокуроры принимают меры по взысканию ущерба, причиненного падежом скота. Только в этом году в суды заявлен 141 иск на Br170 тыс.-0-

Фото Генпрокуратуры