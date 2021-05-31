В АПК нужно обеспечить безусловное исполнение закона и дисциплину - Генпрокуратура

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 31 мая 2021
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:14 Лидчанин создал финансовую пирамиду - ущерб превысил Br200 тыс. Происшествия
13:06 Флешмобы, дефиле, квесты, игры: как в Витебской области отметят День защиты детей Регионы
12:59 Житель Иваново получил 4 года колонии-поселения за ДТП с одной погибшей и 11 пострадавшими Происшествия
12:55 Специалистов в области международного киберправа будут готовить в магистратуре БГУ Общество
12:52 В Бобруйске мотоциклист не справился с управлением - два человека пострадали Происшествия
12:49 Сотрудники и курсанты института МВД поздравили детей Могилевской области в преддверии 1 июня Регионы
12:46 В АПК нужно обеспечить безусловное исполнение закона и дисциплину - Генпрокуратура Регионы
12:43 ФОТОФАКТ: Театрализованное представление "Классный час: Паруса мечты" прошло в Витебске Регионы
12:40 Музей истории ВОВ приглашает на праздник ко Дню защиты детей Афиша
12:33 Белорусам предлагают поучаствовать в создании эскиза флага Малоритского района Регионы
12:30 В Гомельской области увеличилось число пожаров Происшествия
12:29 Детская железная дорога за май перевезла почти 6,5 тыс. пассажиров Регионы
12:29 Более Br23 тыс. штрафа и 7 лет колонии - в Могилеве вынесли приговор бывшему директору предприятия Происшествия
12:25 Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле составил Br0,75 млрд Экономика
12:20 Атлеты университета МЧС выиграли открытый Кубок Победы по гиревому марафону Общество
12:20 Внешний госдолг в январе-апреле уменьшился на 2,5%, до $18,1 млрд Экономика
12:19 Червяков: предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны Экономика
12:18 ОЭСР прогнозирует неравномерное восстановление мировой экономики после пандемии В мире
12:13 Экономический форум позволит усилить связи между Беларусью и Африканским континентом - эксперт Экономика
12:12 Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки В мире
12:07 На Западе продолжают в открытую вмешиваться в суверенные дела РФ и ее союзников - Лавров Политика
12:07 Белорусские предприятия в полтора раза увеличили закупки сельхозпродукции на БУТБ Экономика
12:04 Уроженец Ганцевичского района предстанет перед судом за поджог и кражу более $190 тыс. Происшествия
12:00 В Беларуси за выходные в ДТП погибли два человека Происшествия
11:59 При пожаре жилого дома в Горецком районе погиб человек Происшествия
11:55 Вакцинация китайских граждан против COVID-19 началась в Минске Общество
11:55 "Можем начинать работать прямо сейчас" - страны Африки озвучили перспективные сферы сотрудничества с Беларусью Экономика
11:51 Первые дни июня будут прохладными - Белгидромет Общество
11:47 В России за сутки выявили 8475 случаев заражения коронавирусом В мире
11:45 Под Гродно водитель маршрутки принудительно высадил на трассе 80-летнюю пенсионерку Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
31 мая 2021, 12:46

В АПК нужно обеспечить безусловное исполнение закона и дисциплину - Генпрокуратура

Андрей Швед. Фото Генпрокуратуры
Андрей Швед. Фото Генпрокуратуры

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо обеспечить безусловное исполнение закона и дисциплину в сфере АПК. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед на заседании Гомельского райисполкома, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Андрей Швед и прокурор Гомельской области Виктор Морозов приняли участие в заседании райисполкома, на котором рассмотрели аспекты выполнения Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".

После пленэра Андрей Швед посетил ОАО "УваровичиЭлит". Предприятие занимается животноводством и растениеводством. Генеральный прокурор лично проинспектировал результативность принимаемых здесь мер по выполнению поручения главы государства о безусловном соблюдении законодательства, исполнительской и производственной дисциплины.

Как уточнили в ведомстве, ранее в этом хозяйстве прокуратура выявляла многочисленные нарушения. Они касались содержания скота, подготовки к посевной и уборочной кампаниям, заготовки кормов, сохранности сельскохозяйственной техники. "Как оказалось, многие вопросы можно успешно решать без значительных финансовых затрат. Например, обеспечить сохранность имущества, отремонтировав строительные конструкции и ограждения, демонтировать грозящие обвалом элементы, навести порядок на механизированном дворе, подвезти подстилочный материал и ряд других", - уточнили в Генпрокуратуре.

В разговоре с работниками предприятия Андрей Швед уточнил ситуацию по условиям труда, своевременно ли выплачивается зарплата.

Сейчас прокурорские работники выезжают на места и проверяют, как выполняются мероприятия по преодолению негативных явлений, есть ли необходимость в дополнительных мерах по повышению эффективности работы АПК. "Во исполнение поручения главы государства перед прокурорами поставлена конкретная задача - во взаимодействии с другими контролирующими и правоохранительными органами обеспечить безусловное исполнение закона и дисциплину на предприятиях агропромышленного комплекса", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Прокуроры постоянно проводят надзорные мероприятия, изучают динамику и причины падежа крупного рогатого скота, контролируют достоверность статистической отчетности.

Для устранения выявленных нарушений в сфере животноводства, а также причин и условий их допущения, генеральный прокурор внес министру сельского хозяйства и продовольствия представление, а председателям облисполкомов - предписания с требованием незамедлительно реализовать комплекс практических мероприятий для исправления ситуации.

Министру внутренних дел направлено требование об активизации деятельности, направленной на выявление и пресечение фактов хищений в организациях АПК, закупок удобрений, кормов, сельскохозяйственной техники и иных ТМЦ с использованием серых посреднических схем. Также в зоне внимания должен быть падеж скота из-за халатности работников, реализация мяса КРС в обход перерабатывающих организаций, внесение недостоверных сведений в статистическую отчетность, в том числе сокрытия падежа скота под видом реализации сотрудникам сельхозорганизаций.

"Во всех областях выявлены факты бесхозяйственности, несоблюдения элементарных ветеринарно-санитарных правил, недобросовестного исполнения работниками трудовых обязанностей, отсутствия контроля со стороны руководителей. По требованию прокуроров большинство выявленных нарушений незамедлительно устранялось. Фактически прокуроры выполняли работу, которую руководитель хозяйства и его команда должны видеть сами, без указаний контролеров", - отметили в Генпрокуратуре. Наработанные правоохранительными органами практика и опыт работы позволяют сегодня активно выявлять преступления, связанные с сокрытием падежа КРС.

За последние 5 лет число возбужденных уголовных дел о служебном подлоге по ст.427 увеличилось почти в 2,5 раза. Если в 2016 году их было 90, то в 2020-м - 218. С начала 2021 года возбуждено уже около 100 уголовных дел данной категории. Прокуроры принимают меры по взысканию ущерба, причиненного падежом скота. Только в этом году в суды заявлен 141 иск на Br170 тыс.-0-

Фото Генпрокуратуры

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
АПК Гомельская область прокуратура Швед
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Флешмобы, дефиле, квесты, игры: как в Витебской области отметят День защиты детей
Фото Могилевского института МВД Сотрудники и курсанты института МВД поздравили детей Могилевской области в преддверии 1 июня
ФОТОФАКТ: Театрализованное представление "Классный час: Паруса мечты" прошло в Витебске
Фото из архива Белорусам предлагают поучаствовать в создании эскиза флага Малоритского района
Фото из архива Детская железная дорога за май перевезла почти 6,5 тыс. пассажиров
Фото из архива Эстафета "Единство в наших сердцах" пройдет в учреждениях соцобслуживания Витебской области
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"
Макей: белорусы будут стоять до конца, но не подчинятся диктату в отношении своей страны
Беларусь комплексно и системно выстраивает отношения с государствами Африки - Борисевич
Дарим машино-место или скидку до 150 евро за "квадрат"! Покупайте квартиру в Minsk World и забирайте свой бонус!
Топ-новости
Червяков: предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны
Изменения в закон о СМИ позволят ликвидировать пробелы и узкие места - Перцов
Россия будет помогать и защищать Беларусь, если ЕС введет санкции против Минска - МИД РФ
"Можем начинать работать прямо сейчас" - страны Африки озвучили перспективные сферы сотрудничества с Беларусью
В АПК нужно обеспечить безусловное исполнение закона и дисциплину - Генпрокуратура
Проверяются сообщения о минировании столичных школ
Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 1 июня
Минский моторный завод поставит в Пакистан 1,5 тыс. двигателей
Вакцинация китайских граждан против COVID-19 началась в Минске
Депутат: изменения трудового законодательства направлены на создание сбалансированной системы трудовых отношений
Специалистов в области международного киберправа будут готовить в магистратуре БГУ
Щекин: сближение Беларуси и России - необходимая историческая реальность
"Все дети - таланты" - репортаж из гродненского дворца творчества
Макей: в ЕС хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя
"Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.