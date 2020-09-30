В Барановичах начали строить футбольный стадион

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на территории спорткомплекса "Дубово-спорт" начали строить футбольный стадион, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Футбольный стадион обустраивают по соседству с полем для хоккея на траве. Строители снимают верхний слой земли, чтобы подготовить основу для укладки газона. Искусственное покрытие предоставят УЕФА и Белорусская федерация футбола. Работы планируют завершить в 2021 году. Проект финансируется из городского бюджета.

"Вокруг территории спорткомплекса благоприятный ландшафт, рядом находятся парк, озеро. Есть необходимая инфраструктура, инженерные коммуникации, подъездные пути и стоянки для транспорта. Все это в совокупности повлияло на выбор места для размещения стадиона", - пояснили в горисполкоме. Со спорткомплексом соседствуют Барановичский госуниверситет и многоэтажная жилая застройка.

Параллельно в городе реконструируют футбольный стадион "Локомотив". На первом этапе нужно отремонтировать западную трибуну и подтрибунное пространство, обустроить игровое поле с системой автополива и искусственным освещением, беговые дорожки и легкоатлетический сектор. После модернизации футбольное поле должно соответствовать второй категории по регламенту УЕФА, чтобы можно было проводить матчи высшей лиги чемпионата страны. Там также будут тренироваться воспитанники спортивной детско-юношеской школы по футболу.-0-