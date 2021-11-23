В Барановичах предлагают назвать новые улицы именами летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах две улицы в новом микрорайоне предлагают назвать именами погибших летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Инициативу озвучили сегодня во время архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждали варианты названия улиц в микрорайоне Северный-2. Специалисты рассмотрели десять поступивших предложений. Принято решение инициировать название двух проектируемых улиц именами погибших летчиков.

"Решили обратиться с инициативой к депутатам горсовета о присвоении улицам имен летчиков, которые трагически погибли в мае, уводя самолет от плотной жилой застройки. Предложено одну улицу назвать именем майора Ничипорчика, а вторую - лейтенанта Куконенко. Их сослуживцы из Лидской авиабазы обращались к нам, чтобы были увековечены не только фамилии летчиков, но и их воинские звания. Мы поддержали предложение единогласно", - рассказал председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

Микрорайон Северный-2 только закладывается. Там прокладывают основные инженерные и транспортные коммуникации. Первая очередь предусматривает введение в эксплуатацию около 250 тыс. кв.м жилья. Первые многоэтажные дома начали строить уже в этом году. "В микрорайоне закладывают две улицы, которые перпендикулярны друг другу. Уже видны их очертания. Они будут сделаны по новой технологии - в бетонном исполнении", - обратил внимание Юрий Громаковский.

Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. На высоте около 50 м пилотам удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.

На месте падения самолета в районе ул. Розы Люксембург сейчас стихийный мемориал. До конца года будет сделан проект установки памятного знака и благоустройства прилегающей территории. Скульптурная композиция будет в виде улетающих в небо двух кованых журавлей на фоне силуэта самолета Як-130. "Следующей весной выйдем на благоустройство территории, высадим там растения. К годовщине гибели летчиков установим памятный знак", - резюмировал председатель Барановичского горисполкома.-0-