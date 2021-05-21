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21 мая 2021, 12:26

В Барановичском районе почтили память первого Героя Беларуси Владимира Карвата

21 мая, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе сегодня прошел митинг-реквием, приуроченный к 25-летию подвига первого Героя Беларуси Владимира Карвата, передает корреспондент БЕЛТА.

На месте падения самолета, который Владимир Карват 23 мая 1996 года увел от агрогородка Арабовщина, установлен мемориал. Чтобы почтить память героя, сегодня там собрались его близкие родственники, представители власти и духовенства, местные жители, учащиеся, в том числе школ №8 Бреста и №182 Минска, которые носят имя первого Героя Беларуси.

"Его подвиг - пример смелости и любви к родной земле, ее людям. Только настоящий патриот и человек, ценящий жизнь как высшую ценность, может пожертвовать собой ради других. Поэтому даже по прошествии четверти века его подвиг не меркнет", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий.

Игорь Луцкий
Игорь Луцкий

Подвиг Владимира Карвата 19 мая повторили лидские летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, уведя неисправный самолет от жилых домов. "Мы скорбим, что молодые люди погибли. Вместе с тем благодарим родителей, которые достойно воспитали сыновей, выполнивших воинский и человеческий долг до конца. Наша обязанность - сохранить память о летчиках-героях", - сказал Игорь Луцкий.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко уверен, что жители Барановичей будут помнить мужественный поступок погибших молодых летчиков. "Люди этого не забудут так же, как помнят и всегда будут благодарны Владимиру Карвату жители Арабовщины. Гордимся тем, что брестская земля воспитала такого героя, - отметил председатель. - Мы должны ставить в пример героев Великой Отечественной войны и тех, кто продолжает эти славные традиции. В их числе Владимир Карват, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Их имена навсегда останутся в истории страны и в наших сердцах".

В память о летчиках, которые ценой собственных жизней увели падающие самолеты от жилых домов, состоялась минута молчания. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу. В дань уважения к подвигу Владимира Карвата с места его гибели взята земля, которую передадут в храм-памятник Всех Святых в столице. "Мы берем отсюда горсть земли и, видимо, со временем возьмем с места трагедии в Барановичах, чтобы поместить в храм-памятник", - сказал настоятель Всехсвятского прихода в Минске протоиерей Федор Повный.-0-

Юрий Шулейко
Юрий Шулейко

Протоиерей Федор Повный
Протоиерей Федор Повный

Фото Вадима Якубёнка

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