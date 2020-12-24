В Барановичском районе реализовали инвестпроект по строительству грибного комплекса

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Крестьянско-фермерское хозяйство "Грибная страна" реализовало в Барановичском районе инвестиционный проект по строительству комплекса по выращиванию шампиньонов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Около трех лет назад предприятие заключило с Брестским облисполкомом инвестдоговор на строительство шампиньонного комплекса с полностью механизированным производственным процессом. Окончание работ было запланировано на весну 2022 года. Намеченное удалось выполнить в более сжатые сроки, комплекс введен в эксплуатацию в декабре текущего года. Объем вложенных инвестиций составил около 11,5 млн евро.

Комплекс состоит 40 камер по выращиванию грибов, цеха фасовки и склада для хранения готовой продукции. При выходе на производственные мощности там планируется получать 850 т шампиньонов в месяц.

Также крестьянско-фермерское хозяйство выкупило склад, который переоборудовало в цех по изготовлению покровной почвы. Ранее сырье приходилось импортировать из Польши. Теперь же предприятие будет использовать местный торф. Производственные мощности цеха позволят обеспечить сырьем не только собственные нужды, но и другие грибные комплексы Беларуси.

Хозяйство нацелено на дальнейшее расширение производства. Прорабатывается инвестпроект, который намечено реализовать в 2021-2025 годах.-0-