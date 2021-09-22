В Бегомльском лесхозе Докшицкого района пройдет республиканский семинар охотоведов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 22 сентября 2021
Минск Ясно +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:25 Разрушения после мощного землетрясения в Австралии записали на видео Калейдоскоп
11:22 Более 1,3 тыс. осенних ярмарок проведут в Гомельской области Регионы
11:15 Ясинский назвал состав белорусской футбольной "молодежки" на октябрьские матчи Спорт
11:14 ГАИ Минска поддержала акцию "День без автомобиля" Регионы
11:08 Ярошевич: белорусская продукция узнаваема и пользуется спросом на всех рынках Экономика
11:04 Житель Пружанского района дал банковскую карту знакомому и лишился более Br7 тыс. Происшествия
11:02 В Могилеве работник стройорганизации похитил инструменты более чем на Br900 и сдал в ломбард Происшествия
11:00 В Витебской области 23 сентября пройдет акция по профилактике ДТП с велосипедистами Регионы
10:55 Житель Осиповичей получил 2 года "химии" за оскорбление милиционеров в интернете Происшествия
10:54 За сутки в Беларуси найдены 6 заблудившихся в лесах, еще троих ищут Происшествия
10:51 Беларусь улучшила позиции в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021 Общество
10:50 ГПК: за сутки 2 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности Общество
10:47 Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане Спорт
10:44 Минское отделение БелТПП и ККСМТ провинции Гуандун подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
10:28 Антинаркотическое учение ОДКБ пройдет 24-28 сентября Общество
10:27 Белорусско-китайская кооперационная биржа пройдет 29 сентября в формате видеоконференции Экономика
10:20 Новый резидент "Великого камня" создаст центр обработки и хранения больших объемов данных Технологии
10:18 В Мельбурне пятый день подряд протестуют против санитарных ограничений В мире
10:17 В Любанском районе два мальчика госпитализированы из-за отравления угарным газом Происшествия
10:17 Главврач: обнаруженный на белорусско-польской границе избитый иностранец три дня был без еды и питья Общество
10:09 В Лиде начали включать отопление в жилых домах Регионы
10:03 Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционных норм в системе МЖКХ Общество
09:57 БелТПП и ЕЭК обсудили организацию совместных деловых мероприятий Экономика
09:47 В Бегомльском лесхозе Докшицкого района пройдет республиканский семинар охотоведов Регионы
09:39 ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на китайские графитированные электроды Экономика
09:38 ФОТОФАКТ: День без автомобиля в Минске начался с велопробега Регионы
09:36 "Минскэнерго" предупредило о возможном появлении запаха мазута в столице Регионы
09:23 Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43 В мире
09:21 Мошенники похитили с банковской карты минчанина более Br2,3 тыс. Происшествия
09:19 На белорусско-польской границе обнаружен избитый иностранец без сознания Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
22 сентября 2021, 09:47

В Бегомльском лесхозе Докшицкого района пройдет республиканский семинар охотоведов

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На базе Бегомльского лесхоза Докшицкого района 22-23 сентября пройдет республиканский семинар "Практическая реализация комплекса мер по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства, в том числе путем организации охоты на оленя благородного во время гона". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий инженер по охотхозяйству Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Дмитрий Дикович.

В семинаре будут участвовать главные охотоведы и главные лесничие всех областей, представители Министерства лесного хозяйства и УП "Белгосохота". Главной темой обсуждения работников лесохозяйственных объединений страны станет организация трофейной охоты на благородного оленя. Участники семинара также побывают на месте обитания этих животных. Гости с охотничьих вышек смогут наблюдать за процессом выманивания рогатых обитателей леса в зону охоты.

Особенность охоты на благородного оленя заключается в том, что во время гона - брачного периода - у представителей этого вида самые роскошные рога. Трофеи, которые добывают охотники, заносятся в "Трофейную книгу Беларуси", и за каждый из них начисляются баллы в зависимости от размера. В период гона самцы оленей призывают самок мощным голосом и заодно отпугивают соперников. Вокруг одного красавца могут собираться от 5 до 10 самок, которые слышат зов от нескольких особей и следуют на самый сильный голос. Если же рядом появляется одинаковый по силе голосовых связок самец, то они устраивают драку за первенство - турнирные бои. И как раз имитацией рева менее сильного соперника охотники выманивают любителя подраться из чащи.

"В каждом хозяйстве есть определенная численность самцов, которых можно отстреливать, поэтому урон популяции не наносится. К тому же самый сильный и потенциально лучший олень в брачный период не отойдет от стада. Да и мы о подобных экземплярах заботимся, оберегаем, чтобы в Витебской области появлялось здоровое и сильное потомство оленей", - отметил Дмитрий Дикович.

Он также добавил, что разведение благородного оленя в Витебской области имеет свои особенности. Лет 10 назад его в лесах северного региона было немного, тогда как в южных областях этот вид животных был обычным обитателем леса. И по программе "Белорусский лес" занялись расселением оленей в охотхозяйствах Витебщины. За последние 6 лет их численность увеличилась вдвое и сегодня достигает 5,8 тыс. особей. Семейства оленей закупали раньше в Литве, а теперь приобретают в зверохозяйствах Беларуси. В Витебской области одно из них имеется в Миорском районе. Там разводят оленей с хорошими показателями и затем реализуют их охотхозяйствам для расселения в лесных угодьях.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область охота семинар
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 1,3 тыс. осенних ярмарок проведут в Гомельской области
Фото из архива ГАИ Минска поддержала акцию "День без автомобиля"
Фото из архива В Витебской области 23 сентября пройдет акция по профилактике ДТП с велосипедистами
Фото из архива В Лиде начали включать отопление в жилых домах
ФОТОФАКТ: День без автомобиля в Минске начался с велопробега
Фото nikatv.ru "Минскэнерго" предупредило о возможном появлении запаха мазута в столице
Главное
Во время совещания Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Головченко: бюджет Беларуси 2022 года сохранит социальную направленность
Ярошевич: белорусская продукция узнаваема и пользуется спросом на всех рынках
Старт продаж готового дома "Найроби" в Minsk World! Инвестируйте в комфорт прямо сейчас! И получайте СКИДКУ!
Топ-новости
Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий
Беларусь улучшила позиции в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021
ФОТОФАКТ: День без автомобиля в Минске начался с велопробега
Главврач: обнаруженный на белорусско-польской границе избитый иностранец три дня был без еды и питья
ГПК: за сутки 2 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью
Захарова назвала срежиссированной кампанию в западных СМИ в отношении учения "Запад-2021"
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане
Бульдозеры и лесная техника нового поколения: гендиректор "АМКОДОРа" рассказал о новинках холдинга
"Минскэнерго" предупредило о возможном появлении запаха мазута в столице
Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики
Гунько: санкции против промпредприятий пролоббированы крупными мировыми корпорациями
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1362
ФОТОФАКТ: Минчане несут цветы к посольству России в связи с трагедией в Перми
Данные социсследований: около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.