В Бегомльском лесхозе Докшицкого района пройдет республиканский семинар охотоведов

22 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На базе Бегомльского лесхоза Докшицкого района 22-23 сентября пройдет республиканский семинар "Практическая реализация комплекса мер по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства, в том числе путем организации охоты на оленя благородного во время гона". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий инженер по охотхозяйству Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Дмитрий Дикович.

В семинаре будут участвовать главные охотоведы и главные лесничие всех областей, представители Министерства лесного хозяйства и УП "Белгосохота". Главной темой обсуждения работников лесохозяйственных объединений страны станет организация трофейной охоты на благородного оленя. Участники семинара также побывают на месте обитания этих животных. Гости с охотничьих вышек смогут наблюдать за процессом выманивания рогатых обитателей леса в зону охоты.

Особенность охоты на благородного оленя заключается в том, что во время гона - брачного периода - у представителей этого вида самые роскошные рога. Трофеи, которые добывают охотники, заносятся в "Трофейную книгу Беларуси", и за каждый из них начисляются баллы в зависимости от размера. В период гона самцы оленей призывают самок мощным голосом и заодно отпугивают соперников. Вокруг одного красавца могут собираться от 5 до 10 самок, которые слышат зов от нескольких особей и следуют на самый сильный голос. Если же рядом появляется одинаковый по силе голосовых связок самец, то они устраивают драку за первенство - турнирные бои. И как раз имитацией рева менее сильного соперника охотники выманивают любителя подраться из чащи.

"В каждом хозяйстве есть определенная численность самцов, которых можно отстреливать, поэтому урон популяции не наносится. К тому же самый сильный и потенциально лучший олень в брачный период не отойдет от стада. Да и мы о подобных экземплярах заботимся, оберегаем, чтобы в Витебской области появлялось здоровое и сильное потомство оленей", - отметил Дмитрий Дикович.

Он также добавил, что разведение благородного оленя в Витебской области имеет свои особенности. Лет 10 назад его в лесах северного региона было немного, тогда как в южных областях этот вид животных был обычным обитателем леса. И по программе "Белорусский лес" занялись расселением оленей в охотхозяйствах Витебщины. За последние 6 лет их численность увеличилась вдвое и сегодня достигает 5,8 тыс. особей. Семейства оленей закупали раньше в Литве, а теперь приобретают в зверохозяйствах Беларуси. В Витебской области одно из них имеется в Миорском районе. Там разводят оленей с хорошими показателями и затем реализуют их охотхозяйствам для расселения в лесных угодьях.-0-