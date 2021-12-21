В Березе начали реконструкцию кислородной станции райбольницы

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовской центральной районной больнице им. Э.Э. Вержбицкого начали реконструкцию кислородно-распределительной станции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома.

Заказчиком строительства выступает районное УКС, генподрядчиком - Березовская ПМК-3. Сметная стоимость объекта, который включен в областную инвестпрограмму, превышает Br1,1 млн. Часть средств выделена из районного бюджета, основные расходы покроет областной бюджет. Цель реконструкции - увеличить мощность существующей кислородной станции ЦРБ, сделать подачу медицинского газа более безопасной и надежной.

"Наша больница обслуживает более 60 тыс. человек. Четыре волны COVID-19 показали, что среди пациентов достаточно много кислородозависимых. Причем с каждой волной возраст пациентов становится моложе, а состояние здоровья - тяжелее. В пиковые периоды в ЦРБ выделялось до 120 коек для лечения больных с ковид-инфекцией, шел большой расход кислорода - более 100 баллонов в день. Потому этот объект очень важен для нас. Думаю, с вводом его в действие наши пациенты будут чувствовать себя более защищенными, а мы - увереннее в том, что сможем оказать медпомощь на достойном уровне", - отметила главный врач Березовского района Нелли Малейтина.

После модернизации объем подачи кислорода возрастет до 1000 л/мин. и более. Для этого строители заменят трубопроводы, диаметр которых увеличен с 12 мм до 28 мм, и оборудование на вводе в хирургический корпус с последующей разводкой на терапевтическое отделение. Количество кислородных точек там увеличится с 43 до 76. Дополнительно возводится пристройка к зданию станции, в которой будет установлен концентратор кислорода мощностью 500 л в минуту. Оборудование само будет производить кислород, а при его недостаче автоматически подключится баллонная система.

Реконструкцию кислородной станции Березовской районной больницы планируется завершить в марте 2022 года. Сейчас учреждение вернулось к своему обычному режиму работы. Пациентов с ковид-инфекцией, которые нуждаются в госпитализации, отправляют в Брестскую областную больницу.

Помимо Березовской ЦРБ, системы подачи кислорода также модернизируют в Брестской ЦГБ, больницах Барановичей, Пинска, Ивацевичей и Столина. Все объекты планируется ввести в строй в первом квартале будущего года.-0-