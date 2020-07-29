В Березинском заповеднике рассказали о влиянии пандемии на туризм

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Березинского биосферного заповедника Андрей Прокошин рассказал сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА о влиянии пандемии коронавируса на туризм.

"Первое полугодие с закрытыми границами и пандемией - не показатель общих тенденций развития. К нам начали активно приезжать только с середины июня, а до этого была пауза, нас посещали только единичные туристы. Но мы не сидели и не ждали, что же будет дальше. Разработали специальные продукты с учетом ситуации. К примеру, у нас была программа "Самоизоляция". Предлагали поселиться в нашей гостинице на 14 дней на полный пансион, при этом стоимость проживания была 40% от прейскурантной цены. И это сработало, к нам приезжали, в том числе и семьями", - сказал Андрей Прокошин.

По его словам, в связи с пандемией снизился интерес к посещению музеев, при этом популярным был отдых на открытом воздухе: экологические тропы и маршруты, прогулки на байдарках и велосипедах. Активный туризм на природе продолжает пользоваться успехом и во втором полугодии. Как отметил директор заповедника, пауза закончилась, теперь на отдых приезжает достаточно много людей.

В последнее десятилетие число туристов в Березинском биосферном заповеднике было в основном стабильным: 42-45 тыс. ежегодно. Прошлый год был рекордным по посещаемости: там побывали более 57 тыс. человек. По мнению Андрея Прокошина, такой рост связан с тем, что в обществе становится более популярным здоровый образ жизни, а значит, и экологический туризм. В заповедник приезжают из самых разных стран мира, в том числе из России, Польши, Германии, Китая, Нидерландов, Швейцарии, Венесуэлы, США.-0-

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