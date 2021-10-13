В Березовском районе за несоблюдение антиковидных мер приостановили работу нескольких предприятий

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе из-за несоблюдения мер по недопущению распространения COVID-19 приостановлена деятельность нескольких предприятий, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии Владислав Стойко.

Санитарно-эпидемиологическая служба проводит постоянный мониторинг соблюдения антиковидных мероприятий на предприятиях, в организациях и учреждениях района. Сегодня по итогам проверки за нарушение профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мер специалисты районного ЦГиЭ приостановили работу ЗАО "Береза-Лада" и ОАО "Березовское автотранспортное предприятие".

Деятельность организаций будет возобновлена после устранения всех выявленных недостатков.

Претензии специалистов, по словам главного санитарного врача района, типичные. "Прежде всего мы обращаем внимание на качество уборки помещений, применение дезинфицирующих средств и защитных масок, соблюдение социальной дистанции. Не последнюю роль в эпидемиологическом благополучии коллектива играет вакцинация работников", - перечислил требования Владислав Стойко.

Он заметил, что ранее в Березе по этим же причинам были временно закрыты продовольственный магазин "Стесис" и промтоварный "АРС". Первый сумел оперативно исправить все недостатки и спустя день возобновил работу. В "АРС" пока не выполнили всех предписаний санслужбы.-0-