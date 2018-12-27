В Бешенковичском и Шумилинском районах в 2019 году проведут учения

27 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Бешенковичском и Шумилинском районах Витебской области в 2019 году проведут командно-штабные учения, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, военный комиссар области полковник Руслан Шкодин.

Для учений будут сформированы территориальные войска, призовут около 200 человек. "Так как Бешенковичский и Шумилинский районы объединены в один район территориальной обороны, то командно-штабные учения пройдут в двух регионах. Тем не менее призывать мужчин от 20 до 50 лет будем из одного - Бешенковичского. В настоящее время вырабатывается замысел учений, ведется подготовка к ним", - рассказал Руслан Шкодин.

Сегодня в Витебском облисполкоме были подведены итоги очередного этапа развития и совершенствования территориальной обороны северного региона. Основные усилия направлены на повышение эффективности системы управления, уровня подготовки должностных лиц органов управления и местных властей, отвечающих за территориальную оборону в своих районах. Лучшими в этом вопросе были отмечены Витебский, Полоцкий и Оршанский регионы. "Все остальные также находятся на достаточно высоком уровне, председатели исполкомов уделяют должное внимание территориальной обороне", - добавил военный комиссар области.

В следующем году плановые и внезапные проверки уровня готовности районов будут продолжены.-0-