В БНТУ открыли новый учебный пункт Института Конфуция

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне празднования китайского Нового года в общежитии №18 Белорусского национального технического университета состоялось открытие нового учебного пункта Института Конфуция по науке и технике. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В церемонии открытия приняли участие директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ с китайской стороны Ван Лицзюнь и директор Института Конфуция с белорусской стороны Марина Цивес", - рассказали в пресс-службе.

В своей поздравительной речи Ван Лицзюнь отметила, что открытие нового учебного пункта станет еще одним шагом к расширению сотрудничества между Беларусью и КНР. "В 2020 году БНТУ отметил свой столетний юбилей. Мы гордимся, что и мы внесли лепту в его историю и что тесно сотрудничаем с вузом. Благодаря Институту Конфуция мы расширяем не только сферу образования, но и науки и техники. Итог нашей работы - выдающиеся открытия, которые способствуют процветанию любимой Беларуси", - сказала Ван Лицзюнь.

В свою очередь, Марина Цивес выразила надежду, что новый центр познакомит своих учеников не только с китайскими языком и культурой, но и позволит узнать много нового о современном Китае. "Мы бы хотели пригласить вас в наш центр и показать все самое интересное. Тот Китай, который идет вперед, тот Китай, который поражает нас научно-техническими достижениями, которые только можно вообразить", - отметила она.

Основной направленностью работы нового учебного пункта будет изучение китайского языка с научно-техническим уклоном. Кроме того, здесь открыли классы для самых маленьких слушателей (китайский могут изучать даже дети дошкольного возраста).-0-