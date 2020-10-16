В "Бобровниках" возможны затруднения движения из-за ремонта на польской стороне

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С 20 октября возможны затруднения движения в пункте пропуска "Бобровники" на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

По сообщению польской таможенной службы, в пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") с 20 октября будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. В связи с этим движение транспорта может быть затруднено.

Перевозчиков, планирующих пересечение белорусско-польской границы на этом участке, просят учитывать информацию.

Также в таможне напомнили, что с 15 октября в пункте пропуска "Берестовица" изменена организация движения грузового транспорта. Связано это с заменой дорожного покрытия при строительстве стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.-0-