22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 25 марта нотариусы будут консультировать бесплатно. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Все желающие смогут получить бесплатную юридическую консультацию с 10.00 до 12.00. В благотворительной акции примут участие нотариусы Брестского нотариального округа и адвокаты юридической консультации Ленинского района города Бреста.

Мероприятие пройдет в публичном центре правовой информации при Брестской областной библиотеке имени Горького по адресу город Брест, бульвар Космонавтов, 48, актовый зал (первый этаж).

Предварительно записаться можно по телефону (+37516) 257-48-74.-0-