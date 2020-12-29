В Бресте детсад в многоэтажке планируют сдать в эксплуатацию весной 2021 года

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте первый встроенный в многоэтажный дом детский сад планируют сдать в эксплуатацию весной 2021 года. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Вопрос обеспечения мест в детских садах всегда стоял остро в Бресте. Темп роста жилых домов в новых микрорайонах выше появления объектов социальной инфраструктуры. В рамках реализации городской концепции пространственного развития решили реализовать пилотный проект строительства встроенного в жилой дом детского сада", - написал Александр Рогачук.

Многоэтажку со встроенным детским садом возводят в микрорайоне ЮЗМР-4 на улице Колесника. В январе введут в строй жилой дом, весной - дошкольное учреждение. Председатель горисполкома обратил внимание, что экспериментальный дом украшен тематическим рисунком и будет выделяться на общем фоне. Детский сад рассчитан на 75 мест и оборудован отдельным входом. Интересные решения применены и в оформлении детских площадок с игровыми зонами.

"Если эксперимент оправдает себя, реализация таких проектов будет продолжена", - резюмировал Александр Рогачук.-0-