В Бресте модернизировали здание городской больницы скорой медпомощи

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте завершилась модернизация здания городской больницы скорой медпомощи. Сегодня торжественно ввели в строй трехэтажную пристройку к больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

Реконструкция учреждения здравоохранения проводилась по программе подготовки к празднованию 1000-летия города. Старое приемное отделение уже не соответствовало современным требованиям. На строительство пристройки и закупку оборудования из городского бюджета направлено Br7 млн. За счет республиканского бюджета Министерство здравоохранения поставило рентгеновский компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф стоимостью более Br3 млн.

"Развитию высоких технологий уделяется повышенное внимание. Минздрав будет оказывать помощь в оснащении лечебных учреждений региона. В следующем году планируется поставка оборудования в детскую областную больницу, а до конца 2019 года - аппарата литотрипсии в областную больницу. Районные центры будут оснащаться диагностическим оборудованием, прежде всего УЗИ-, рентген-аппаратами. Вся работа нацелена на повышение качества оказания медицинской помощи. Стратегическое направление - организация межрайонных диагностических центров", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Беларуси Вячеслав Шило.

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