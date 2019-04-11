В Бресте наградили победителей конкурса облисполкома за достижения в области качества

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание премии облисполкома за достижения в области качества, передает корреспондент БЕЛТА.

Чествование лауреатов состоялось во время открытия IV Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2019". Заслуженные награды по итогам работы в 2018 году вручены руководителям предприятий "Гранит", "Барановичский молочный комбинат", "Малоритский консервноовощесушильный комбинат", "Промметизизделия", а также локомотивного депо Барановичи. Еще четыре предприятия региона награждены дипломами за достижения в области качества. Речь идет о белорусско-российском СП ОАО "Брестгазоаппарат", ЗАО "Амкодор-Пинск", РПУП "Униформ", а также Кобринском хлебозаводе, который является филиалом ОАО "Берестейский пекарь".

На церемонии чествовали и обладателей премии правительства за достижения в области качества 2018 года. Лауреатами стали "Брестгазоаппарат", "Брестжилстрой", Полесский государственный университет. Это звание подтвердили "Торгмаш", "Савушкин продукт", "Гранит".

Вручены награды и победителям конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь". "Брестскую область можно назвать лидером в области качества. Регион традиционно представляет много достойной продукции, - сказала первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Ирина Осмола. - Наша задача - показать отечественным и зарубежным потребителям, что Беларусь может гордиться своими производителями и качеством своей продукции".

Форум-выставка деловых контактов проходит в Бресте 11-12 апреля. В мероприятии принимают участие около 200 гостей из 20 стран, свои товары и услуги презентуют около 150 белорусских и зарубежных компаний.-0-