В Бресте оборудуют еще одну воркаут-площадку

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте оборудуют еще одну площадку для занятий уличной гимнастикой. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Совместными усилиями развиваем и расширяем количество мест в городе, оборудованных для занятий спортом. В ближайшее время в микрорайоне Дубровка (неподалеку от ЖЭС №13) будет открыта площадка для воркаута", - написал Александр Рогачук.

Спортивное оборудование и резиновое основание для обустройства площадки на сумму около Br8 тыс. областному центру подарил Брестский зональный узел электросвязи. Работы по подготовке и установке инвентаря взяли на себя депутаты и КУП "ЖРЭУ г. Бреста".

"Эта воркаут-площадка будет востребована и станет местом притяжения у населения района", - уверен председатель Брестского горисполкома.-0-