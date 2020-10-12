В Бресте обсудили будущее аккумуляторного завода

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском облисполкоме сегодня прошла встреча с представителями общественной группы по вопросу строительства аккумуляторного завода, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Встреча была организована по инициативе руководителей региона, чтобы обсудить возможность проведения референдума по дальнейшей судьбе аккумуляторного завода. Идею его проведения озвучил во время посещения Бреста в июне этого года глава государства. В соответствии с законодательством инициировать референдум могут как местные органы власти, так и граждане, собрав подписи 10% проживающих на данной территории жителей.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк

"В развитие этой темы руководство областных, городских и районных организаций провело ряд встреч - 5, 12, 19 и 26 июля, а также день открытых дверей на заводе 2 августа. Несмотря на это можно констатировать, что реальных шагов в проведении референдума со стороны общественности мы пока не видим", - заметил заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк.

Председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич и заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк

Как проинформировал присутствующих председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, вопрос прорабатывался с юристами и в Центральной избирательной комиссии. "Референдум должен проводиться в Бресте, где проживают 235 тыс. избирателей, и в Брестском районе с 30 тыс. избирателей. Все организационные и финансовые вопросы берут на себя органы власти. Нам нужно понять, насколько идея референдума актуальна. Считаю, он нужен как юридически оформленное мнение большинства брестчан", - подчеркнул мэр.

Во время встречи

Представители общественной группы считают, что в условиях, когда на заводе возобновились пуско-наладочные работы, о референдуме не может идти речи. "Инициатива есть, она никуда не ушла. Мы еще в 2018 году пытались зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума по поводу строительства аккумуляторного завода. Для нас это один из способов решить эту проблему. Люди выступают за то, чтобы на момент проведения референдума пуско-наладочные работы не проводились", - пояснил позицию один из общественных активистов Роман Кисляк.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Дискуссия была жаркой и продолжалась около полутора часов. Каждая из сторон приводила свои доводы. Вопрос с референдумом остался открытым. "Для того чтобы выполнить поручение Президента, нужны конкретные шаги. Да, есть вопросы - технического характера, другие, - но нужно идти навстречу друг другу, реальными делами решать эту проблему. Задача поставлена, надеюсь, они нас услышали, в этом направлении пойдем", - резюмировал Геннадий Борисюк.

Во встрече также принял участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.-0-

Фото Вадима Якубёнка