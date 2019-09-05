В Бресте открыли новое здание межрайонного отдела Следственного комитета

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли новое здание межрайонного отдела Следственного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Современное трехэтажное здание по ул.Пушкинской по соседству с областным управлением СК специалисты Строительного треста №8 возвели в сжатые сроки - почти за год. В итоге практически в центре Бреста образовался своеобразный следственный городок.

С новосельем сотрудников МРОСК поздравил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Он отметил символизм события: объект вводится накануне Дня сотрудников органов предварительного следствия и празднования 1000-летия Бреста. "Очень важно, что в преддверии такой значимой даты следователи обрели новое здание", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, это был последний объект СК из государственной инвестиционной программы. "Теперь можно с уверенностью сказать, что все основные здания и сооружения Следственного комитета приведены в надлежащее состояние. Огромная заслуга в этом главы государства, правительства, которые на протяжении восьми лет выделяли финансовые средства", - сказал Иван Носкевич. Он выразил надежду, что новые условия будут способствовать повышению качества работы сотрудников Брестского МРОСК.

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