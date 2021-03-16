В Бресте перенесли ежегодный форум-выставку деловых контактов

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Планируемый в апреле V Международный форум-выставка деловых контактов "Брест" переносится на неопределенное время, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности облисполкома Сергей Тележинский.

"Пока ориентируемся на осень, а может, придется переносить на следующий год. Все зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация. Мы заинтересованы в приезде иностранных участников, а многие страны по-прежнему закрыты из-за пандемии", - сказал Сергей Тележинский.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и мерами, которые принимают правительства разных стран по противодействию распространению коронавирусной инфекции, V Международный форум-выставку деловых контактов "Брест" переносят уже второй год подряд. Основной тематикой мероприятия был определен экспорт услуг. В рамках его проведения планировался первый международный туристический форум BrestTourInvest.

Тем не менее одно мероприятие с международным участием в апреле в Бресте планируют. По словам начальника управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности облисполкома, сейчас идет подготовка к онлайн-форуму с участием представителей северо-восточной провинции КНР Ляонин. На виртуальной площадке планируется обсудить перспективы развития контактов с китайскими партнерами в бизнесе, образовании, других сферах.-0-