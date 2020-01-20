В Бресте почти каждую пятую субсидию безработным в 2019 году выдали на оказание стройуслуг

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в 2019 году субсидии на организацию собственного дела выделены 53 безработным, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

"Брестчане проявляют повышенный интерес к самозанятости. В 2019 году мы выдали безработным субсидии на сумму более Br130,4 тыс. Виды деятельности - самые разные. Большинство мужчин занимаются оказанием строительных услуг. Как правило, эти люди, которые получили опыт, работая на нанимателя, а затем ушли в частный бизнес. Женщины отдают предпочтение сфере красоты - оказывают парикмахерские услуги, услуги визажиста, делают маникюр, наращивают ресницы", - выделила топ видов деятельности Инна Новожилова.

Так, из 53 получателей субсидий 11 человек стали заниматься оказанием строительных услуг. Еще 10 предоставляют услуги парикмахерских и салонов красоты. Также брестчане развивают собственный бизнес в сферах транспортных перевозок, торговли и развлечений, юриспруденции, фотографии, обслуживания и ремонта автомобилей, пошива и ремонта одежды. Один человек получил субсидию на занятие ремесленничеством.

"Человек может открыть дело и развернуться практически в любой сфере. Если видим, что идея хорошая и он намерен ее всерьез развивать, обязательно поможем. Государство поддерживает инициативных людей, - подчеркнула Инна Новожилова. - Желающие могут пройти двухнедельное обучение основам предпринимательской деятельности. Такой возможностью пользуются около 90% получателей субсидии. Курсы за счет службы занятости".

Размер субсидии равен 11 бюджетам прожиточного минимума. Единовременное государственное пособие - стартовый капитал для начинающего предпринимателя. Эти деньги он может потратить на покупку необходимых для работы материалов и инструментов, оборудования.

В управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома в январе 2020 года за субсидией на организацию своего дела обратились уже четыре человека.-0-