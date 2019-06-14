В Бресте улицу предлагают назвать именем участника обороны крепости - военврача Маслова

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на общественное обсуждение вынесено предложение назвать новую улицу именем участника обороны Брестской крепости - военного врача Бориса Маслова. Такая информация размещена на официальном сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.

В заречной части города строится здание пожарного депо, в связи с этим возникла необходимость дать название участку дороги, проходящей от ул. Ковельской до кольцевой развязки ул. Екельчика, Сябровской, Краснознаменной. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и городской Совет ветеранов обратились с ходатайством увековечить память защитника цитадели, начальника военного госпиталя Госпитального острова военврача II ранга Бориса Алексеевича Маслова и назвать улицу его именем.

В июне 1941 года Борис Маслов организовал эвакуацию раненных в казематы Брестской крепости и спасал их жизни. Он - участник боев на Волынском укреплении. Попал в плен, был врачом и узником лагеря для военнопленных "Ревир", откуда бежал. После этого он был участником партизанского отряда, воевал на фронте в рядах Красной Армии.

Брестский горисполком предлагает жителям города принять участие в общественном обсуждении названия улицы Военврача Маслова / вуліца Ваенурача Маслава. Предложения можно направлять в редакцию газеты "Брестский вестник" (ул. Мицкевича, 25) или на электронный адрес газеты. Срок подачи предложений до 21 июля.

Предложения брестчан будут рассмотрены на сессии городского Совета депутатов, с учетом пожеланий граждан будет принято решение о названии улицы.-0-