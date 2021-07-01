В Бресте увеличивают количество прививочных пунктов

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте увеличивается количество стационарных прививочных пунктов от COVID-19. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Увеличиваем количество мест в городе, где каждый желающий может сделать прививку против COVID-19. С 1 июля начал работу прививочный стационарный пункт в микрорайоне Ковалево на рынке "Лагуна". Время работы данной точки вакцинации - ежедневно с 11.00 до 16.00 (кроме понедельника)", - информирует мэр.

В ближайшие дни аналогичный пункт откроется также в торгово-развлекательном центре "Экватор" в микрорайоне Восток. В перспективе такие точки вакцинации появятся еще в ряде учреждений города.

По информации Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии, сейчас в областном центре прививки от коронавирусной инфекции можно получить во всех пяти поликлиниках. Кроме этого, сформировано 28 выездных бригад, которые по заявкам крупных предприятий проводят вакцинацию по месту работы.

По состоянию на 1 июля в городе первый компонент вакцины получили 30397 человек. В основном используется "Спутник V", а также китайская вакцина Vero Cell.-0-