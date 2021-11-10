В Бресте в декабре на аукцион выставят пять зданий в центре города

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в декабре на аукцион выставят пять зданий, располагающихся в центре города. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.
"Тщательно прорабатываем и изучаем вопросы реконструкции и сноса капитальных строений в центре города. Стараемся по максимуму, где это возможно, сохранить и продлить сроки эксплуатации исторических объектов. В том числе на главной пешеходной артерии города - ул.Советской. В декабре для потенциальных инвесторов проведем здесь аукцион", - написал Александр Рогачук.
На продажу одним лотом выставят пять зданий, которые располагаются по ул.Советской, 100, ул.Дзержинского, 39, ул. Советской, 96, 98, 102/1. Первые два объекта являются историко-культурной ценностью.
"Таким образом планируем, что путем проведения реставрационных и реконструкционных работ будет благоустроена еще часть ул. Советской с сохранением исторических зданий", - подчеркнул председатель горисполкома.-0-