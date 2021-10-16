В Бресте во время футбольного матча 17 октября ограничат движение транспорта

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе ГУ ОСК "Брестский" 17 октября в 15.00 состоится матч чемпионата Беларуси по футболу между командами ФК "Рух" (г.Брест) и ФК "Динамо-Минск" (г.Борисов). С 12.00 до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

С 13.30 до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по ул.Коммунистической на участке от ул.Воровского до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя, от ул.Наганова до ул.Коммунистической, а также (при необходимости) - по четной стороне ул.Гоголя от ул.Ленина до ул.Наганова.

По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.

"Планируйте маршрут своего движения заблаговременно. Используйте альтернативные улицы для движения", - добавили в ГАИ.-0-