В Бресте за сутки выпало полторы декадные нормы осадков

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте днем 25 января и в ночь на 26 января выпало полторы декадные нормы осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией Брестоблгидромета Светлана Жогальская.
Циклон "Ларс" принес в Брестскую область сильный снег и метели. На большей части территории региона выпало от 9 до 16 мм осадков - это от 70% до 135% декадной нормы. По крайнему западу - 18-21 мм. Больше всего снега выпало в Высоком Каменецкого района. Такое количество равно 162% декадной нормы. В Бресте выпало 18 мм - полторы декадные нормы.
"На 9.00 25 января на большей части территории Брестской области снег практически сошел. Через сутки высота снежного покрова составила от 2 до 7 см, в Пружанах - 11 см. По крайнему западу сугробы выше. В Бресте зафиксирован 21 см, в Высоком - 26 см", - рассказала Светлана Жогальская.
Сегодня днем характер погоды существенно не изменится. Ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами - 21-23 м/с.
По прогнозам синоптиков, снег и мокрый снег в Брестской области будет идти до конца недели.-0-