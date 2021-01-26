В Брестской области перебои в электроснабжении из-за снегопада устраняют в 73 деревнях

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Специалисты РУП "Брестэнерго" принимают необходимые меры для восстановления энергоснабжения потребителей в районах, пострадавших от снегопада, сообщили корреспонденту БЕЛТА в "Брестэнерго".
Энергетики региона в усиленном режиме работают с 25 января. Восстановительными работами занимаются 69 бригад (167 человек), задействовано 11 единиц спецтехники. "К утру 26 января усилившийся снегопад привел к отключению 25 линий в распределительных сетях 10кВ. Из-за этого были отключены 462 трансформаторные подстанции. Проблемы с электроснабжением возникли в 96 населенных пунктах, на 21 ферме. Наибольшее количество повреждений проводов, вызванных упавшими деревьями, налипанием мокрого снега, зафиксировано в Брестском, Пружанском, Кобринском и Каменецком районах. Во всех филиалах ведутся работы по устранению обрывов проводов", - отметили в "Брестэнерго".
По данным на 9.30 26 января, перебои в электроснабжении остаются в 73 населенных пунктах, на 13 фермах. "В связи с тем, что погодные условия остаются сложными, увеличено количество аварийно-восстановительных бригад", - добавили энергетики.-0-