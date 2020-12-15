В Бресте завершается строительство центра безопасности

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" завершается строительство центра безопасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист организационно-аналитического отдела Брестского областного управления МЧС Николай Кузьмицкий.

Будущий учебный центр безопасности для спасателей и населения располагается на улице Лейтенанта Рябцева. Под его нужды реконструируют четырехэтажное здание бывшей казармы на территории пожарного аварийно-спасательного отряда. "Завершается строительство объекта. Уже многое сделано: выполнены усиления фундамента, перекрытий и стен, заменены коммуникации. Сейчас ведутся внутренние работы", - рассказал Николай Кузьмицкий.

При обустройстве центра задействуют новейшие технологии для создания тематических интерактивных зон, где дети и взрослые в игровой форме будут проходить обучение в теории и на практике. Например, в одном из залов будет возможность отработать навыки вызова экстренных служб. Планируется воссоздать интерьеры квартиры, чтобы показать точки опасности в помещении. Специалисты центра будут рассказывать о правилах безопасности при пожаре и природных ЧС, поведения на дороге, водоемах и в лесу, про оказание первой медицинской помощи.

Отдельную локацию посветят антикриминальной тематике. В частности, посетителям предложат на себе оценить последствия влияния алкоголя на водителя. С помощью виртуальной реальности нужно будет доехать до заданного пункта с различным уровнем опьянения. Для усложнения задачи в симуляторе можно будет выбирать различные погодные условия. Внимание также будет уделено атомной и радиационной безопасности.

"Такого по масштабам центра в Брестской области еще нет. Сможем там проводить и тренинги для спасателей, будет возможность смоделировать практически любую ситуацию", - отметил Николай Кузьмицкий.

Проект "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб" реализуют Брестское и Гродненское областные УМЧС совместно с Люблинским и Подляским воеводствами Польши. Общий бюджет проекта составляет более 4,5 млн евро, из которых свыше 4 млн евро выделит Европейский союз. Часть денег направлена на строительство пожарной части в Каменце, где также планируется оснастить небольшой центр безопасности.-0-