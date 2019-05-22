В Брестской крепости встретили 25-миллионного туриста

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости сегодня встретили 25-милионного посетителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

Юбилейного посетителя в цитадели ожидали в конце мая, встретили сегодня в первой половине дня. "К нам приехала семья из Москвы. Родители предложили, чтобы 25-миллионным туристом была их шестилетняя дочь. У молодых людей выдалось несколько выходных, которые они решили посвятить посещению Беларуси, в первую очередь Брестской крепости и ее музеям", - рассказал Григорий Бысюк. Сотрудники мемориального комплекса вручили семейству сувениры и подарки, провели экскурсию.

Официальный отсчет туристических посещений в Брестской крепости начался с 8 ноября 1956 года, когда был открыт Музей обороны. В то время в двух экспозиционных залах размещалось всего 13 фотографий. Тогда за год цитадель над Бугом посещали до 60 тыс. человек. Для сравнения: в 2018 году в мемориале побывали более 520 тыс. гостей. Это представители 51 страны.-0-