В Брестской области благоустроят более 250 остановок общественного транспорта

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области разработали программу благоустройства остановочных пунктов общественного транспорта на 2022-2025 годы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи комитета по архитектуре и строительству облисполкома Анатолий Савенок.

"Эту проблему на областной комиссии по безопасности дорожного движения поднял "Брестоблавтотранс". В каждом районе есть остановочные пункты, которые не совсем соответствуют нормативным требованиям. Было дано поручение райисполкомам обследовать все остановки общественного транспорта и составить предложения по их благоустройству. На основании этих заявок сформирована областная программа на 2022-2025 годы", - пояснил Анатолий Савенок.

В список включили 258 остановок. Большинство из них находится на дорогах местного значения, которые обслуживаются "Брестоблдорстроем". Там работы по ремонту и благоустройству будут выполняться за счет областного бюджета. На трассах, обслуживаемых "Бреставтодором", наведут порядок за счет средств республиканской казны.

"Дело в том, что многие остановочные пункты в свое время создавались как остановки по требованию. То есть, по сути, устанавливали только знак. Там у автобуса нет возможности свернуть с дороги и остановиться, нет посадочной площадки. В этой части планируется провести работы. В других местах требуется заменить павильоны для ожидания транспорта, обновить асфальтное покрытие", - пояснил собеседник.-0-