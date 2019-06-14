В Брестской области более 40% донаций крови проводится безвозмездно

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в январе-мае проведено более 12,5 тыс. донаций крови, из них 40,9% - безвозмездно. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский во время акции по безвозмездному донорству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Область занимает лидирующие позиции в республике по безвозмездному донорству. Когда в 2016 году мы начали проводить акцию "Безвозмездное донорство начинается с меня", безвозмездных кроводач было почти 13%. В 2018-м достигли 39,9%. За пять месяцев текущего года у нас проведено 5132 безвозмездные кроводачи - почти 41% от общего количества. Сэкономленные средства направляем на закупку оборудования, чтобы улучшить медицинскую помощь жителям области", - подчеркнул Виктор Михаловский.

В прошлом году безвозмездные донации крови позволили региону сэкономить Br881 тыс. (на треть больше по сравнению с 2017-м). За счет этих средств для областной станции крови приобретены биохимический анализатор и рефрижераторная центрифуга, для других медучреждений - два аппарата УЗИ, 15 гемодинамических мониторов, семь аппаратов искусственной вентиляции легких, три оптических топографа для диагностики нарушений осанки у детей. "В этом году уже сэкономили Br310,5 тыс., планируем за эти деньги купить три портативных УЗИ-аппарата для Бреста, Барановичей и Пинска. Они будут использоваться при обследовании пациентов при выездах в районы. Также в этом году планируем приобрести эндоскопическое оборудование", - сказал начальник облздрава.

Виктор Михаловский - донор со стажем, он регулярно участвует в акциях по безвозмездной сдаче крови. Инициативу также поддержали заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк, главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Ильяшева. Вице-губернатор подчеркнул, что быть донором - благородное дело. "Сдать кровь - значит, помочь нуждающимся людям, спасти чью-то жизнь, что без сомнения очень важно и нужно. Отрадно, что Брестская область в таком вопросе занимает активную позицию", - подчеркнул он.

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В республике к этой дате проходит широкомасштабная акция по безвозмездной сдаче крови под девизом "У Беларусі добрае сэрца".-0-