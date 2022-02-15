15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области более 91% людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Проблема распространения ВИЧ-инфекции в регионе не утрачивает своей актуальности. Предположительно, на территории области живут 2150 человек с ВИЧ, при этом о своем положительном статусе знают 85,8% от оценочного числа.

"В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное тестирование, в том числе анонимное, можно в любом учреждении здравоохранения, располагающем процедурным кабинетом. Удобный способ сдачи анализа на ВИЧ в условиях полной конфиденциальности - самотестирование, которое можно сделать дома самостоятельно", - отметили специалисты.

Наборы для проведения самостоятельного экспресс-анализа ВИЧ по слюне "Мульти-тест" можно приобрести в государственных и частных аптеках во всех городах и районных центрах области. За 2021 год реализовано 446 таких экспресс-тестов. Несмотря на кажущуюся простоту, они достаточно точны и имеют чувствительность 99,6%. Для определения наличия ВИЧ-инфекции, необходимо собрать околодесневую жидкость (слюну), результат будет готов уже через 15-20 минут.

Самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-инфекции. При получении положительного результата экспресс-теста по слюне необходимо обратиться в организацию здравоохранения и сдать подтверждающие анализы крови, чтобы исключить ошибку. Получить консультацию и пройти диагностику можно анонимно и бесплатно в любом учреждении здравоохранения, имеющем процедурный кабинет. Информация о ВИЧ-статусе является конфиденциальной. В случае положительного результата очень важно начать лечение как можно скорее. Это позволяет увеличить продолжительность жизни человека с ВИЧ и предупредит передачу инфекции.

В Беларуси государство гарантирует предоставление бесплатного лечения ВИЧ-инфекции всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от стадии болезни и уровня иммунитета. На сегодня в Брестской области 91,4% людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию.

Услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для ключевых групп населения в регионе предоставляют негосударственные некоммерческие организации (БОО "Позитивное движение", РМОО "Встреча", ОО "Клуб деловых женщин", РОО "Матери против наркотиков") и кабинет профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков Брестского областного наркологического диспансера. Дополнительную информацию можно получить в отделе профилактики ВИЧ/СПИД областного ЦГЭиОЗ, консультативно-диспансерном отделении по профилактике ВИЧ-инфекции областной клинической больницы, территориальных центрах гигиены и эпидемиологии.-0-